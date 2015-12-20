专访：加拿大央行总裁波洛兹称试图阻止加元波动毫无意义

路透渥太华12月18日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五接受路透年底采访时称，加元和油价走势“就像铁轨的两条轨道”，试图阻止汇率波动，可能会损及经济吸收冲击的能力。

波洛兹还表示谨慎乐观地看待2016年经济前景，称经济潜在增长趋势可能低于第三季为增长2.3%的环比年率。

他表示，经过第四季更为疲弱的表现后，“经济增长应该会较持续加速至明年底”。

虽然部分市场人士认为，波洛兹倾向于本币贬值，以助出口取代楼市和消费，成为拉动经济增长的引擎，但他表示自己一直试图对汇率秉持中性发言。

“我绝对无意通过讲话来影响汇率，”波洛兹称，并指出加元与油价之间的连动度很高。

“证据就在图表中...可以看出汇率随油价而动。我肯定没有本事影响油价波动，但加元跟随油价而动，就像铁轨的两条轨道。”

他表示，弹性汇率有助于经济消化冲击，试图阻止汇率波动则意味着，经济将遭受冲击的破坏。

**利率政策分化**

加拿大央行今年两度降息，试图抵消油价下跌的冲击。降息、油价下跌及美国联邦储备理事会(美联储/FED)近十年来首度升息，都打压了加元，使加元兑美元今年迄今下挫近20%。

波洛兹重申，随着美联储升息，两国货币政策将出现分化，但拒绝表示这是否意味着加拿大利率可能更低。

“分化并不意味着一定会降息，也可能是利率维持不变，还可能是升息较为缓慢；政策只是出现分化而已，”他表示。

加拿大经济上半年陷入温和衰退。尽管第三季恢复增长，但初步数据已经显示，2015年第四季开局疲弱。近期油价再度下跌，甚至加剧了担忧。

波洛兹称，第三季经济的确略好于我们此前的预期，这只是因为第一季和第二季受恶劣天气影响的因素改善等。

当被问及是否乐观看待加拿大经济复苏时，他回答道“谨慎乐观”。

波洛兹还谈及，是否应调高2%的通胀率目标以赋予央行更大行动空间的争论。他表示，最新的看法是，若有必要“改变这个观点”，央行可以降息至最低负0.5%。

“调整通胀率目标的门槛很高，我认为在提高这个门槛前，要明白降息幅度可以超过我们原先的预期。”(完)