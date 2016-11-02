加拿大央行总裁称曾认真考虑上调通胀率目标的可能性

路透温哥华11月1日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，央行认真考虑过上调通胀率目标，以便为降息赢得更大弹性，但仍确定，非常规工具可以提供的调控空间比原先认为的更大。

他在一次讲话中为央行继续沿用2%通胀目标的决定辩护，称央行确曾考虑过上调目标，因许多经济体的利率已经处在或接近纪录低点。

“我们的想法是，如果通胀率目标高一些，利率将会普遍上升，未来利率在触碰实际低限之前，我们会有更大的降息空间，”他在预先准备的讲稿中说。

“然而，近来的经验告诉我们，非常规货币政策赋予我们的调控空间比先前预想的更大。”

加拿大央行10月表示考虑降息，但仍将指标利率维持在0.5%。该央行在2015年曾降息两次。

波洛兹为央行继续将通胀目标定在1-3%区间的中点辩护，称推动通胀率升至3%“或许很难做到，而且鉴于通胀预期稳定在2%的牢固程度，或许需要出现一些重大的经济波动时方可(提高通胀)。”

他还表示，上调通胀目标将意味着更高的名义利率以及更大的操控空间，平均而言，这会对经济施加更高的通胀税。

“我认为这就相当于为了防范未来出现宏观经济大规模震荡这一低概率风险，而每天付出高昂代价购买保险，”他说道。

波洛兹还称，将货币政策与稳定金融体系的努力分开来是合情合理的，因为与调整利率这种“十分迟钝的工具”相比，政府政策更适用于应对楼市过热或家庭债务高企等威胁。

波洛兹重申了央行必须聚焦于通胀风险、而非金融体系面临的风险。他表示，相比利率政策，收紧房贷规定等宏观审慎的措施是应对金融稳定风险的更好途径。

波洛兹在温哥华的一场演讲上称，政府加大了消费者背负过高房产债务的难度，这一举动缓和了风险。(完)