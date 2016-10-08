加拿大央行第三季调查显示企业投资和招聘意向增强

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透渥太华10月7日 - 加拿大央行周五称，第三季加国企业投资和招聘意向温和改善，资源企业认为，该行业活动在经历一段长时间疲弱后可能触底。
加拿大央行企业季度展望调查显示，企业对未来12个月销售增长的预期从上次调查的疲弱水准温和改善。不过，调查总体看法是，企业过去12个月的销售增长基本持平。
包括油气企业在内的许多资源相关企业称，他们感觉到，业内活动过去两年受到低油价冲击后，已经触底。
调查显示，近几个月商品价格相对稳定，企业目前审慎认为，销售不会继续下跌，或者会温和增长。
未来数月海外销售预计将增加动能，支持出口前景，这是加拿大央行对经济评估的关键部份。
企业招聘意向从近期调查的低迷水平上升，接近一半的受访企业表示，它们计划未来一年增加职位。
调查显示，企业对机器和设备投资的意向增强，但整体投资规模看起来有限。相对其他企业，产能接近上限的企业计划扩大产能的可能性更大。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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