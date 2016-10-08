加拿大央行第三季调查显示企业投资和招聘意向增强

路透渥太华10月7日 - 加拿大央行周五称，第三季加国企业投资和招聘意向温和改善，资源企业认为，该行业活动在经历一段长时间疲弱后可能触底。

加拿大央行企业季度展望调查显示，企业对未来12个月销售增长的预期从上次调查的疲弱水准温和改善。不过，调查总体看法是，企业过去12个月的销售增长基本持平。

包括油气企业在内的许多资源相关企业称，他们感觉到，业内活动过去两年受到低油价冲击后，已经触底。

调查显示，近几个月商品价格相对稳定，企业目前审慎认为，销售不会继续下跌，或者会温和增长。

未来数月海外销售预计将增加动能，支持出口前景，这是加拿大央行对经济评估的关键部份。

企业招聘意向从近期调查的低迷水平上升，接近一半的受访企业表示，它们计划未来一年增加职位。

调查显示，企业对机器和设备投资的意向增强，但整体投资规模看起来有限。相对其他企业，产能接近上限的企业计划扩大产能的可能性更大。(完)