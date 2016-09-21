焦点：加拿大央行总裁称低利率将维持更长时间 政府支出将提振经济

路透魁北克9月20日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，加拿大利率将在更长时间内维持在低位，因经济面临强大阻力，且企业投资弱于预期，但政府基础设施建设支出将提振经济增长。

波洛兹称，鉴于目前的低息环境，企业需调整对投资回报的预期。波洛兹的讲话表明，加拿大央行仍将按兵不动，即便经济难以获得动能。

“目前没有确凿的证据说明加拿大央行目前准备加大刺激力度。他们承认经济存在明显阻力...”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观经济策略师David Tulk在波洛兹讲话后表示。

“但这更多的是表达，这就是我们所处环境的观点，而不是说我们需要就此有所行动。”

加拿大经济增长今年有所起伏，因油价下跌，以及野火导致主要石油产区阿尔伯塔省生产中断。非能源出口没能予以弥补，尽管加元贬值应提高出口竞争力。

但央行认为，美国需求好转会提振加拿大经济增长。美国是加拿大最大的贸易伙伴。

央行预计，随着石油生产在野火影响过后逐步恢复，第三季经济成长将会反弹。第二季度由于阿尔伯塔省北部石油生产下降，加拿大经济出现萎缩。

波洛兹讲话及记者会后，加元兑美元走强，报1.3201。他讲话前该货币对报1.3232。

波洛兹表示，经济继续受到强大不利因素的伤害，需刺激性货币政策来加以反制，并朝满载产能更进一步；但他希望企业和政府都来承担激励增长之责。

加拿大自由党政府预计2016-2017财年预算料为赤字，因政府支出于基础建设并提供家庭所得税宽减以刺激经济。

波洛兹表示企业投资一直比预期疲软，因为一些企业在决定一项投资是否值得进行时，并未考虑到低利率环境。他呼吁这些企业调整预期。

他指出，尽管企业对于未来需求不确定，但也不应预期可获得金融危机之前那般水准的回报。

“我的答复是，在当前和未来的环境中，4%可能已经会是相当不错的回报率了。”波洛兹说。(完)