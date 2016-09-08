加拿大央行维持利率不变 警告经济或比之前预期疲软

路透渥太华9月7日 - 加拿大央行周三警告，经济可能要比两个月前的预期疲软，因出口令人失望。但该行维持利率不变，仍然预计下半年经济增长会反弹。

加拿大央行在声明中还表示，美国在商业投资方面的前景不那么确定，尽管就业市场稳健且消费强劲。这份声明比市场预期更加黯淡。

“就算考虑美国商业及住房投资趋软、资源行业的调整，以及汽车生产的下降，出口也令人失望，”央行在声明中称。

“整体解读可能比我们预期的更温和些，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk称。并表示该行下一步行动可能会是降息，而不是很多人预计的升息。

该行如预期维持隔夜利率在0.5%不变，2015年7月以来一直保持该水平。

声明公布后，加元兑美元下跌。

“虽然7月出口增长的消息令人鼓舞，但前几个月的颓势引发经济活动将低于7月预期水准的可能性，”该央行在声明中称。

该央行预计今年下半年经济增速“大幅反弹”，得益于5月阿尔伯塔省发生野火后的复苏以及联邦刺激支出举措。

加拿大央行称，自7月发布上次声明以来，通胀风险“有些倾向于下行”。

加拿大央行还期待总理特鲁多的自由党可以帮助提振经济，称随着联邦基础设施建设支出开始发挥更大作用，第四季经济增长料仍高于潜在增速。

该央行还表示，尽管有初步迹象显示温哥华楼市可能趋于温和，但加拿大家庭债务带来的金融脆弱性仍保持高位，且继续上升。

自今年稍早对外国购房者实施税收新政后，温哥华房屋销售已经降温。(完)