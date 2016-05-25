加拿大央行维持利率不变 预计第二季经济萎缩

路透渥太华5月25日 - 加拿大央行周三决定维持利率不变，称由于阿尔伯塔省大规模野火，第二季经济将萎缩，但今年稍后将恢复增长。

央行的初步评估认为，野火及其导致的石油减产将给第二季实质国内生产总值(GDP)带来1.25个百分点的拖累。4月时央行预计第二季经济将增长1.0%。

“由于阿尔伯塔省的灾难性野火，第二季经济将远比预期的疲弱，”央行在一份声明中称。

一如市场普遍预期，加拿大央行将指标利率维持在0.5%，称预计第三季经济将反弹，因石油生产恢复和重建开始。

央行称，整体而言，加拿大经济对油价大跌的调整不均衡。尽管企业投资和意愿仍令人失望，但第一季经济增长符合央行4月时预计的2.8%。(完)