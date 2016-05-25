加拿大央行维持利率不变 预计第二季经济萎缩

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透渥太华5月25日 - 加拿大央行周三决定维持利率不变，称由于阿尔伯塔省大规模野火，第二季经济将萎缩，但今年稍后将恢复增长。
央行的初步评估认为，野火及其导致的石油减产将给第二季实质国内生产总值(GDP)带来1.25个百分点的拖累。4月时央行预计第二季经济将增长1.0%。
“由于阿尔伯塔省的灾难性野火，第二季经济将远比预期的疲弱，”央行在一份声明中称。
一如市场普遍预期，加拿大央行将指标利率维持在0.5%，称预计第三季经济将反弹，因石油生产恢复和重建开始。
央行称，整体而言，加拿大经济对油价大跌的调整不均衡。尽管企业投资和意愿仍令人失望，但第一季经济增长符合央行4月时预计的2.8%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。