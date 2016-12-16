加拿大央行称楼市大幅修正的风险和家庭财务压力温和上升

路透渥太华12月15日 - 加拿大央行周四表示，该国楼市大幅修正的风险和家庭财务压力过去六个月温和上升，因为经济走弱，但新的抵押贷款规例将令市场降温。

加拿大央行在半年度金融体系评估报告中表示，尽管房价大幅修正的可能性不高，全国金融压力对家庭造成的影响低，但鉴于家庭债务负担不断加重和房价不断上涨，其影响也会很严重。

“最重大的风险仍然是家庭财务压力和房价大幅修正，由全国失业率处于高位且持续上升所引发。不过，这风险实现的可能性仍然低，”加拿大央行说。

加拿大央行也表示，全球公债收益率急速回升，已导致抵押贷款利率上涨。央行重申，固定收益市场流动性可能出现脆弱性，这带来风险。不过，央行表示，近期收益率上升有序，反映出是对美国经济成长的预期作出调整。

央行表示，加拿大金融体系的整体风险水准和六个月前基本上一致，加拿大政府近期收紧风险借贷活动的举措，扶助降低未来家庭面临的脆弱性。(完)