加拿大与中国的自由贸易对话有所增加--加拿大贸易部长

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透多伦多3月30日 - 加拿大国际贸易部长克里斯蒂娅·弗里兰(Chrystia Freeland)周三表示，自从加拿大自由党新政府去年年底执政以来，围绕加中两国自由贸易协定的对话有所增加。
克里斯蒂娅·弗里兰是在参加多伦多一次会议后接受采访时做出上述表示的。在是次会议上，中国驻多伦多总领事薛冰表示，中加两国应尽快开始就双边自由贸易协议展开谈判。
弗里兰拒绝透露中加双方是否已启动正式谈判，但称，自去年11月以来两国在这方面的对话有所增加。
她在周三的会议中发表讲话时指出，自由党尚未当政时就曾明确表示，加拿大未能成为亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的创始成员国是“错失了良机”。
加拿大前保守党政府去年曾表示，正在积极考虑加入亚投行，尽管美国和日本有所保留。但加拿大不在50个签订了协议条款的国家之列。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。