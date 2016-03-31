加拿大与中国的自由贸易对话有所增加--加拿大贸易部长

路透多伦多3月30日 - 加拿大国际贸易部长克里斯蒂娅·弗里兰(Chrystia Freeland)周三表示，自从加拿大自由党新政府去年年底执政以来，围绕加中两国自由贸易协定的对话有所增加。

克里斯蒂娅·弗里兰是在参加多伦多一次会议后接受采访时做出上述表示的。在是次会议上，中国驻多伦多总领事薛冰表示，中加两国应尽快开始就双边自由贸易协议展开谈判。

弗里兰拒绝透露中加双方是否已启动正式谈判，但称，自去年11月以来两国在这方面的对话有所增加。

她在周三的会议中发表讲话时指出，自由党尚未当政时就曾明确表示，加拿大未能成为亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的创始成员国是“错失了良机”。

加拿大前保守党政府去年曾表示，正在积极考虑加入亚投行，尽管美国和日本有所保留。但加拿大不在50个签订了协议条款的国家之列。(完)