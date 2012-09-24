中国驻加大使称不应将中海油收购Nexen案政治化

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透多伦多9月22日电---中国驻加拿大大使章均赛接受加拿大《环球邮报》采访时表示，加拿大决定是否批准中海油以151亿美元收购NexenNXY.TO时，不应被国内政治因素主导。
他表示，不应将此宗收购案政治化。
他说：“我们要是把一切都政治化，就没法做生意了。”
此宗收购案若成功，将是中国国企首次全面收购一家加拿大大型能源企业。
章均赛称，要确保中国与加拿大公正、双向贸易与投资，最好的办法是协商全面自由贸易协议。 （完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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