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国际财经 | 2012年 9月 24日 星期一 11:11 BJT

中国驻加大使称不应将中海油收购Nexen案政治化

路透多伦多9月22日电---中国驻加拿大大使章均赛接受加拿大《环球邮报》采访时表示，加拿大决定是否批准中海油以151亿美元收购NexenNXY.TO时，不应被国内政治因素主导。

他表示，不应将此宗收购案政治化。

他说：“我们要是把一切都政治化，就没法做生意了。”

此宗收购案若成功，将是中国国企首次全面收购一家加拿大大型能源企业。

章均赛称，要确保中国与加拿大公正、双向贸易与投资，最好的办法是协商全面自由贸易协议。 （完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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