加拿大运输安全当局警告中国制起重机可能存在瑕疵

亚股上涨 法国大选担忧拖累欧元从三周高点回落
路透新加坡4月21日 - 亚洲股市周五上涨，受对美国企业业绩强劲和税改的押注提振；欧元从三周高点回落，因在巴黎发生枪击案后，对法国周日总统大选首轮投票的担忧重燃。
路透多伦多/新加坡12月5日 - 加拿大运输安全委员会(TSB)罕见地发出警告，一款广泛使用的中国制船用起重机可能存在瑕疵，在此之前，魁北克已发生一名工人受伤事件。
目前仍在进行检测，但委员会仍发布警告，因为认为许多类似起重机仍在用。TSB并未知悉有其他意外事件，也不清楚究竟何款起重机可能存在危险。
8月时，魁北克省Bécancour一艘散装货船上的一具起重机，因转盘轴承破裂而倒塌，操作舱被部分压毁，操作员受伤。
这具起重机是中国武汉船用机械有限责任公司为日本IHI Corp(7013.T)建造。武汉船用机械隶属中国船舶重工集团。
TSB调查员Fran?ois Dumont表示，加拿大政府的调查重点为转盘轴承，以及是否有生产失误。
TSB最终报告预计在2015年上半年公布。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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