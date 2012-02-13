加拿大希望在贸易投资方面与中方“互相尊重”

路透重庆2月11日电（记者 David Ljunggren）---加拿大自然资源部部长奥利弗（Joe Oliver）周六告诉路透，一些加拿大资源公司在华受到不公平对待，中国政府若想与加拿大发展贸易关系，必须解决上述问题。

中国希望进口加拿大原油，以解决其经济快速扩张所需。

奥利弗在一次以对华石油出口为主题的贸易会谈中称，一些加拿大公司在获准开采方面遇到麻烦。

奥利弗接受路透采访时称：“如果我们想与中国建立长期战略关系，我们的确希望如此，中方也是这个想法，那麽，这种关系必须建立在互相尊重、互惠互利和平等的基础上。”

“所以，我们希望，加拿大企业在华能得到与中国企业在加拿大一样的待遇。这是问题所在，我认为，这是很重要的问题……在中加关系进一步向前发展时，这是需要解决的问题之一。”

奥利弗拒绝透露涉及到的具体公司，但称许多公司与矿业有关。

中国正对加拿大阿尔伯塔省油砂资源大举投资。过去七个月中，中国企业共购买了价值55亿加元的能源资产，并料将继续增加购买量。

奥利弗称，他已向中方高级官员及主要能源公司谈及加方公司在华获得准入的问题。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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