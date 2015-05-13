中国1-4月房地产开发投资同比增6% 新开工面积下滑17.3%--国家统计局

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月13日 - 中国国家统计局周三公布，1-4月房地产开发投资同比增6%；1-3月为增长8.5%。
统计局并公布，1-4月房屋新开工面积同比下降17.3%；商品房销售面积同比下降4.8%，销售额降3.1%。
此前数据显示，1-3月房屋新开工面积同比下降18.4%；商品房销售面积同比下降9.2%，销售额降9.3%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 侯向明；审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。