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中国财经 | 2015年 5月 13日 星期三 13:46 BJT

中国1-4月房地产开发投资同比增6% 新开工面积下滑17.3%--国家统计局

路透北京5月13日 - 中国国家统计局周三公布，1-4月房地产开发投资同比增6%；1-3月为增长8.5%。

统计局并公布，1-4月房屋新开工面积同比下降17.3%；商品房销售面积同比下降4.8%，销售额降3.1%。

此前数据显示，1-3月房屋新开工面积同比下降18.4%；商品房销售面积同比下降9.2%，销售额降9.3%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 侯向明；审校 黄凯)

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