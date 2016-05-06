加拿大阿尔伯塔省野火向南蔓延 数万人短期内仍不能回家

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Rod Nickel/Liz Hampton

路透阿尔伯塔省康克林/拉克拉比什5月5日 - 加拿大官员周四警告称，逃离阿尔伯塔省麦克默里堡（Fort McMurray）野火的8.8万居民还不能很快回家，大火在缓慢向南蔓延。

大火已经席卷了麦克默里堡整个社区，官员们警告大火蔓延正在威胁该城市以南的两个油砂区域。

大火已迫使十几处重要石油设施采取预防性减产措施或关闭，缓解了全球原油过剩，支撑了本周的油价。

“麦克默里堡社区遭受大范围破坏，在这里居住已不安全，”阿尔伯塔省省长诺特利（Rachel Notley）周四晚间在新闻发布会上说道。滞留在麦克默里堡以北的营地中和公路边的人吵闹着讨要说法。

“无法预测居民们何时能够返家，做这种预测也是不负责任的。我们可以确定的是肯定不是几天内的事。”

居民们接到离开麦克默里堡的命令已经三天了，消防员们仍在艰难保护房屋、商铺和其他建筑物。截至周三上午，超过1,600座建筑物被烧毁，其中包括数百栋房屋。官员们周四拒绝估计又损失了多少。

周四晚间，随着火势向东南扩散，麦克默里堡以南约50公里处的Anzac和Gregoire Lake Estates“受到严重威胁”。(完)