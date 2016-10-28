比利时打破内部僵局 同意通过加欧自由贸易协定

路透布鲁塞尔10月27日 - 比利时各区周四同意通过欧盟和加拿大之间的自由贸易协定，结束了数周的不确定性；此前比利时一国的内部分歧令欧盟无法签署这一里程碑式的自贸协定。

比利时首相米歇尔(Charles Michel)称各个地区和各语种社区已草拟出了一份四页、回答其疑虑的协定附录。

“这是比利时的单边宣言，将不寻求或需要加拿大批准，”一名熟悉谈判的消息人士称，表明最终达成协议的道路已扫清。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)对比利时通过加欧全面经济贸易协议(CETA)表示谨慎欢迎。

如有必要，比利时的地区政府将在周五结束之前征询议会的意见，欧盟其他国家的大使也将审查该草案附录。(完)