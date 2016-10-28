比利时打破内部僵局 同意通过加欧自由贸易协定

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透布鲁塞尔10月27日 - 比利时各区周四同意通过欧盟和加拿大之间的自由贸易协定，结束了数周的不确定性；此前比利时一国的内部分歧令欧盟无法签署这一里程碑式的自贸协定。
比利时首相米歇尔(Charles Michel)称各个地区和各语种社区已草拟出了一份四页、回答其疑虑的协定附录。
“这是比利时的单边宣言，将不寻求或需要加拿大批准，”一名熟悉谈判的消息人士称，表明最终达成协议的道路已扫清。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)对比利时通过加欧全面经济贸易协议(CETA)表示谨慎欢迎。
如有必要，比利时的地区政府将在周五结束之前征询议会的意见，欧盟其他国家的大使也将审查该草案附录。(完)
(编译 王琛；审校 戴素萍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。