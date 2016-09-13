加拿大力求在10月与欧盟签署新贸易协议--加国贸易部长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透多伦多9月12日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周一表示，加国正努力在10月与欧盟签署一项新的贸易协议。
“我们正努力在今年完成加拿大-欧盟贸易协定，亦即综合性经济贸易协议(CETA)的签署。我们的目标是在10月完成签署，在明年初获得批准，”她在多伦多全球论坛(Toronto Global Forum)表示。
“在世界上如此多的国家对贸易、对全球经济紧闭心扉之际，加拿大的立场是开放的，”弗理兰表示。
CETA的支持者表示，该协议将促进欧盟与加拿大之间一系列商品贸易，为欧盟经济带来120亿欧元收入。
不过CETA也遭到奥地利与诸多反全球化组织的反对，而且可能面临西方国家公众对自由贸易与全球化越来越强烈的反弹。批评人士称自由贸易和全球化是工厂倒闭、薪资不振与贫富差距加大的肇因。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。