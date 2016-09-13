加拿大力求在10月与欧盟签署新贸易协议--加国贸易部长

路透多伦多9月12日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周一表示，加国正努力在10月与欧盟签署一项新的贸易协议。

“我们正努力在今年完成加拿大-欧盟贸易协定，亦即综合性经济贸易协议(CETA)的签署。我们的目标是在10月完成签署，在明年初获得批准，”她在多伦多全球论坛(Toronto Global Forum)表示。

“在世界上如此多的国家对贸易、对全球经济紧闭心扉之际，加拿大的立场是开放的，”弗理兰表示。

CETA的支持者表示，该协议将促进欧盟与加拿大之间一系列商品贸易，为欧盟经济带来120亿欧元收入。

不过CETA也遭到奥地利与诸多反全球化组织的反对，而且可能面临西方国家公众对自由贸易与全球化越来越强烈的反弹。批评人士称自由贸易和全球化是工厂倒闭、薪资不振与贫富差距加大的肇因。(完)