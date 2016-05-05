野火肆虐欲吞噬加拿大麦克默里堡市 8.8万人撤离

路透阿尔伯塔省安扎克5月4日 - 加拿大当局周三表示，野火肆虐已导致西部石油城市麦克默里堡(Fort McMurray) 88,000名居民全部疏散，1,600栋建筑物烧毁，并可能导致整个城市大部分被摧毁。

几个街区已成废墟，火势不断蔓延，数千民居受到威胁。麦克默里堡位于阿尔伯塔省东北部，是加拿大油砂区域的核心地带。

油价周四亚洲盘初跳涨逾1%，部分因加拿大野火灾害干扰了油砂生产。

交易员表示，加拿大失控的山林大火推动美国原油价格上涨。大火导致阿尔伯塔省的石油生产中断。

当局称，目前尚未有山火本身引发伤亡的报告，但是在人员撤离时至少发生一起车祸，导致人员死亡。

在离麦克默里堡超过60公里(37英里)处还能看到滚滚浓烟。一条主要公路上向南的车流已变得稀疏，此前在周二疏散命令下达后曾严重堵塞。

这条公路的岔路已变成撤离人员的临时露营地。

与此同时大火一直未能扑灭，自周日突发火灾后迅猛的火势令18,500英亩(7,500公顷)地区身陷火海。

虽然主要的油砂生产设施不在火灾区域，不过工厂还是采取各种措施帮助和疏散工人，并且保护管道从而导致生产减少。

阿尔伯塔省已宣布进入紧急状态，这有可能成为加拿大遭遇的代价最为惨重的自然灾害。

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)称如有必要，军方可派飞机提供帮助。麦克默里堡国际机场已暂停一切商务航班。

目前尚不清楚对原油产量的影响，不过加拿大石油公司森科能源(Suncor Energy)(SU.TO)周三晚间称，已关闭旗下最大的油砂开采场。该场日产能为35万桶。(完)