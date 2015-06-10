加拿大CPPIB将以120亿美元收购通用电气私募股权放贷部门

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透多伦多6月9日 - 加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)周二表示，同意以120亿美元收购通用金融(奇异资融,GE Capital)旗下私募股权放贷部门，该协议将极大地扩展CPPIB的放贷业务。CPPIB是加拿大最大的退休基金。
通用旗下Antares部门是美国中型市场私募股权交易的主要贷款机构，过去五年提供的融资超过1,200亿美元。
“这次交易为我们提供了一个非常少见的机会，使我们有机会通过一个极有吸引力的平台，涉足美国中型市场，”CPPIB民间投资全球主管Mark Jenkins说。
通用正在削减放贷，并整体收缩业务以降低在金融部门的布局，因目前正值美国监管机构采取行动打压过度放贷行为。通用宣布计划在4月出售价值2,000亿美元的金融资产，将业务重点放在工业品部门。
通用称，此交易的达成令其最终敲定价值550亿美元资产的出售，该公司今年计划出售大约1,000亿美元的资产。
“这是我们希望提早完成的最重大任务，我们用了60天时间做到了，”通用金融执行长Keith Sherin说。他并称，支持通用的目标，即在本月底之前达成出售200-300亿美元金融资产的协议。
通用和CPPIB预计交易在第三季完成，还有待监管部门批准。摩根大通证券和花旗为通用提供咨询服务，瑞士信贷和摩根士丹利担任CPPIB的顾问。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 李爽/孙茉莉)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。