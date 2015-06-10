加拿大CPPIB将以120亿美元收购通用电气私募股权放贷部门

路透多伦多6月9日 - 加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)周二表示，同意以120亿美元收购通用金融(奇异资融,GE Capital)旗下私募股权放贷部门，该协议将极大地扩展CPPIB的放贷业务。CPPIB是加拿大最大的退休基金。

通用旗下Antares部门是美国中型市场私募股权交易的主要贷款机构，过去五年提供的融资超过1,200亿美元。

“这次交易为我们提供了一个非常少见的机会，使我们有机会通过一个极有吸引力的平台，涉足美国中型市场，”CPPIB民间投资全球主管Mark Jenkins说。

通用正在削减放贷，并整体收缩业务以降低在金融部门的布局，因目前正值美国监管机构采取行动打压过度放贷行为。通用宣布计划在4月出售价值2,000亿美元的金融资产，将业务重点放在工业品部门。

通用称，此交易的达成令其最终敲定价值550亿美元资产的出售，该公司今年计划出售大约1,000亿美元的资产。

“这是我们希望提早完成的最重大任务，我们用了60天时间做到了，”通用金融执行长Keith Sherin说。他并称，支持通用的目标，即在本月底之前达成出售200-300亿美元金融资产的协议。

通用和CPPIB预计交易在第三季完成，还有待监管部门批准。摩根大通证券和花旗为通用提供咨询服务，瑞士信贷和摩根士丹利担任CPPIB的顾问。(完)

(编译 郑茵/王兴亚；审校 李爽/孙茉莉)

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