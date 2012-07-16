嘉能可收购Viterra一案获加拿大工业部首肯

路透加拿大温尼伯/纽约7月15日电---全球大宗商品供应商嘉能可(GLEN.L)以大约61亿加元(60亿美元)收购谷物加工商ViterraVT.TO一案,已获得加拿大监管当局的批准.

加拿大工业部长克里斯蒂安·帕拉迪斯(Christian Paradis)周日的批准令该交易向着完成又迈进了一步,不过仍需获得中国商务部的批准.

3月嘉能可提出以每股16.25加元收购Viterra的要约.Viterra在加拿大西部谷物库存及农产品供应门店中所占份额最大,亦拥有澳洲南部几乎所有的谷物库存.

若该收购案取得成功,预计嘉能可将把Viterra的部分资产出售给两家加拿大农业公司,Agrium(AGU.TO)和一家私有企业Richardson International.

帕拉迪斯在批准时称,Viterra的收购案"可能会给加拿大带来净收益."

嘉能可称,7月底前料不会接获中国方面的批准.加拿大竞争局已表示将不会反对嘉能可收购Viterra,但并未对与Agrium和Richardson的交易做出裁决.(完)

--编译 兰秀娟

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