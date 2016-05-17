埃尔拉多黄金公司出售在华剩余资产 准备退出中国业务

路透温哥华5月16日 - 加拿大矿商埃尔拉多黄金公司(ELD.TO)周一宣布，在进入中国11年后决定退出，其在当地两座矿和一个开发项目中持有的权益将转给银泰资源(000975.SZ)，作价6亿美元现金。

埃尔拉多是在华最大的海外黄金生产商，过去两年一直在寻找机会让手中持有的中国资产市值增加，包括让这些资产在香港上市或者直接出售。

埃尔拉多表示将其持有的白山矿95%权益、滩间山矿90%权益以及东方龙金矿项目75%权益出售给银泰资源。银泰资源是一家在深圳上市的有色金属矿业公司，控制着内蒙古的花敖包特多金属矿。

不到三周前，埃尔拉多刚刚同意将另一项在中国的资产--锦丰矿出售给中国黄金集团公司，作价3亿美元。

交易公布后，埃尔拉多股价在多伦多证交所最高上扬5%至6.65加元，收报6.34加元。

预计交易将在第三或第四季度内完成。(完)