埃尔拉多黄金公司出售在华剩余资产 准备退出中国业务

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透温哥华5月16日 - 加拿大矿商埃尔拉多黄金公司(ELD.TO)周一宣布，在进入中国11年后决定退出，其在当地两座矿和一个开发项目中持有的权益将转给银泰资源(000975.SZ)，作价6亿美元现金。
埃尔拉多是在华最大的海外黄金生产商，过去两年一直在寻找机会让手中持有的中国资产市值增加，包括让这些资产在香港上市或者直接出售。
埃尔拉多表示将其持有的白山矿95%权益、滩间山矿90%权益以及东方龙金矿项目75%权益出售给银泰资源。银泰资源是一家在深圳上市的有色金属矿业公司，控制着内蒙古的花敖包特多金属矿。
不到三周前，埃尔拉多刚刚同意将另一项在中国的资产--锦丰矿出售给中国黄金集团公司，作价3亿美元。
交易公布后，埃尔拉多股价在多伦多证交所最高上扬5%至6.65加元，收报6.34加元。
预计交易将在第三或第四季度内完成。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。