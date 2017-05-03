Apollo与黑石是加拿大Home Capital潜在买家--消息人士

路透多伦多/纽约5月2日 - 知情人士告诉路透，Apollo Global Management LLC (APO.N)、黑石集团(BX.N)及Centerbridge Partners LP等收购公司均为加拿大最大另类抵押贷款机构Home Capital Group(HCG.TO)的潜在买家。

消息人士称，Brookfield资产管理(BAMa.TO)和Fairfax金融控股(FFH.TO)也有兴趣购买上周寻求紧急融资的Home Capital。消息人士要求匿名，因相关讨论是私下进行的。

在路透报导上述公司可能有兴趣收购之后，Home Capital股价大涨16%达到8.07加元，市值达到3.78亿美元左右。该股收盘上涨11.4%。

Home Capital、Brookfield、黑石和Centerbridge未予置评。Apollo和Fairfax没有立即回应置评请求。

消息人士表示，Home Capital预计将以低于账面价值的金额出售，目前账面价值约为16亿加元。

消息人士说，目前还不清楚，Home Capital是会将自己卖给一个买家，还是把资产分拆卖给多个买家。

Home Capital在周二的声明中表示，将推迟八天至5月11日提交第一季财报。(完)