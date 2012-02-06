加拿大就业市场陷入困境 与美国市场境况迥异

加拿大就业市场1月陷入困境，而与此同时美国就业状况从长久的低迷中恢复，这令加拿大央行和政府面临继续采取激励措施的压力更大。

* 1月就业岗位增加2,300个,预估为增加23,100个

* 失业率7.6%,为2011年4月以来最高

* 央行更有理由维持低利率

* 政府面临取消撙节计划的压力

路透渥太华2月3日电---加拿大就业市场1月陷入困境,而与此同时美国就业状况从长久的低迷中恢复,这令加拿大央行和政府面临继续采取激励措施的压力更大.

加拿大统计局周五公布,该国1月就业岗位仅增加2,300个,远低於市场预期的增加23,100个.

失业率从7.5%上升至7.6%,为2011年4月以来最高.

建筑和专业服务行业裁员,抵消了教育、个人、家庭服务业、以及制造业的温和增长.

"显然在第四季疲软後,我们期待第一季增长,但这份报告没有这样的迹象,"RBC的助理首席分析师称.

反对党利用该数据攻击保守党政府.政府准备大幅削减公共服务,这可能导致数以千记的失业人口.

"对於鼓吹采取撙节预算的政府,这应是当头棒喝,"主要反对党New Democrats的官员Peter Julian称.

Julian表示,就业数据加上11月经济萎缩,以及家庭支出创纪录高位,对於加拿大人来说是"极其危险的景况".

数据公布後,自由党领袖Bob Rae立刻在其推特上发表评论称:"紧缩政策无法解决问题."

工务部长Rona Ambrose表示,加拿大就业成长纪录在七国集团(G7)中是最佳的,但她表示预算仍将把焦点放在为创造就业.

加元兑美元在就业报告出炉後下跌,不过稍後美国公布非农就业数据後,加元兑美元收复失土并触及盘中高点.

外界广泛预料加拿大央行至少再维持一年资金宽松流动,因担心欧债危机可能造成连带影响.大多数分析师预估,加拿大央行将把从2010年中期以来的1%利率维持到2013年.但隔夜指数交换已经反映了一些降息可能.

"数据对加拿大央行的影响可能相当有限,"Scotia Capital首席外汇分析师Camilla Sutton说."我想大多数人预期加国央行至少在2013年中之前对利率将按兵不动,这为央行立场可能更加中性打开了大门.整体来说,我认为数据仅是反映出加拿大经济未如我们原先预期的强劲."

Capital Economics分析师David Madani甚至说,"很快就会需要更多货币政策来刺激."

1月份公共及民间聘雇均呈现增加,这是温和正面的讯号.全职就业岗位减少3,600个,兼职就业岗位增加5,900个.

加国央行关注的通胀压力风向球--正职员工时薪1月时较上年同期增加2.2%,低於12月时的增长2.4%.(完)

--编译 王丽鑫/李婷仪;审校 王冠中

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