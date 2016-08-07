综述：加拿大7月就业意外减少 6月贸易逆差触及纪录高位

路透渥太华8月5日 - 加拿大7月就业意外减少，失业率上升，尽管找工作的人数有所减少，此外6月出口增长乏力，激起对该国央行对经济前景的看法是否过于乐观的疑问。

加拿大统计局周五公布，7月就业岗位减少3.12万个，远逊于分析师预估的增加1万个。就业减少是受全职工作岗位减少7.14万个所推动，同时经济中的制造业和服务业都表现欠佳。

就业数据“明显巩固了认为加拿大经济目前难以取得发展的观点，”BMO Capital Markets首席经济分析师Doug Porter说。“我们预计就业较上年同期相比会出现几乎无增长的情况。”

7月失业率小升至6.9%，就业参与率下降至65.4%。

加元兑美元大幅贬值，因加国就业数据与强劲的美国就业数据形成鲜明对照。

Porter指出，虽然加拿大的就业数据按月表现波动会很大，但在周五数据的基础上又有令人失望的贸易数据，算是雪上加霜。

加拿大6月贸易逆差意外扩大至36.3亿加元，创下纪录高位，因汽车和零配件进口跳增。

尽管出口增加了0.6%，但主要是因为物价上涨，出口量则下滑了1.4%。第二季出口整体来看有所恶化，创下七年最大降幅4.7%。

继出口年初以强劲表现开局之后，分析师们预期出口的下降，以及阿尔伯塔省野火导致的产油活动中断，将导致第二季经济下滑。

加拿大央行目前寄望非能源出口的增加能推动经济表现达到其预期水平，但非能源出口6月却下滑了0.4%。

虽然该央行预期非大宗商品出口在2017年和2018年都将增加，但本月稍早它还是调降了预期，因为美国企业投资放缓。

“对加拿大央行对出口的乐观看法已经存在很多疑问，”Porter说。“今天的两份报告只会加重大家的疑问。”

不过，分析师认为，数据不大可能改变目前的货币政策路径。加拿大央行预计将维持利率不变直到2017年晚些时候。

加拿大就业和失业图表：link.reuters.com/fax39t

加拿大就业图表：全职VS.兼职：link.reuters.com/pev29v

加拿大就业图表：临时岗位VS.固定岗位：link.reuters.com/xuf98v

加拿大经济数据图表：here

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