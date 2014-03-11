加拿大和韩国宣布达成自由贸易协定

路透渥太华3月11日 -加拿大和韩国周二宣布，已经完成拖延已久的自由贸易协定谈判。由于在汽车和牛肉出口问题上存在争议，谈判停滞了数年之久。

加拿大总理哈珀在声明中概述了协定内容。该协定对于加拿大而言尤其重要，其正努力减弱对美国市场的依赖。

该协议是加拿大与亚洲国家达成的首份自贸协议。

加拿大贸易部表示，2012年对韩国出口额达37亿加元(34亿美元)，从韩国进口额达64亿加元。

自从2012年3月美韩自贸协定生效后，加拿大出口稳步下降。

两国从2005年开始进行相关谈判，但之后因在汽车出口问题上存在争议，以及韩国推迟取消对加拿大牛肉的禁令而陷入停滞。2012年，韩国取消了长达九年的禁令。

加拿大表示，该协定将促进每年出口增加32%，相当于17亿加元。韩国出口应会增长20%，相当于约13亿加元。

韩国将取消98.2%的关税，实际上覆盖所有加拿大出口商品。

加拿大政府发表声明称，“鉴于韩国目前平均关税是加拿大的三倍(13.3%对4.3%)，取消关税对于加拿大企业而言将特别有利。”(完)

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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