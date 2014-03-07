加拿大和韩国非常接近达成自由贸易协议--消息

路透渥太华3月6日 -熟悉情况的消息人士周四称，经历了数年谈判，加拿大和韩国目前非常接近于签署一项耽搁已久的自由贸易协议。

“马上就要签了，”一位商界消息人士称。由于尚未正式宣布，该消息人士要求匿名。

“真的是非常接近了，”另一位知悉谈判情况的人士称。

另一位业界消息人士称，加拿大政府官员目前正在向韩国协议的利益相关方寻求反馈。去年宣布与欧盟达成自贸协议之前，加拿大政府也是这么做的。

“目前没有达成协议，谈判正在进行，”加拿大国际贸易部长Ed Fast的发言人Rudy Husny说。

加韩两国的自贸协议谈判始于2005年，但稍后因汽车出口纠纷，及韩国不愿取消加拿大牛肉进口禁令，谈判陷入停顿。韩国最终于2012年取消此项长达九年的禁令。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王翔琼/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。