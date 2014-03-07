加拿大和韩国非常接近达成自由贸易协议--消息

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透渥太华3月6日 -熟悉情况的消息人士周四称，经历了数年谈判，加拿大和韩国目前非常接近于签署一项耽搁已久的自由贸易协议。
“马上就要签了，”一位商界消息人士称。由于尚未正式宣布，该消息人士要求匿名。
“真的是非常接近了，”另一位知悉谈判情况的人士称。
另一位业界消息人士称，加拿大政府官员目前正在向韩国协议的利益相关方寻求反馈。去年宣布与欧盟达成自贸协议之前，加拿大政府也是这么做的。
“目前没有达成协议，谈判正在进行，”加拿大国际贸易部长Ed Fast的发言人Rudy Husny说。
加韩两国的自贸协议谈判始于2005年，但稍后因汽车出口纠纷，及韩国不愿取消加拿大牛肉进口禁令，谈判陷入停顿。韩国最终于2012年取消此项长达九年的禁令。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王翔琼/龚芳)
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