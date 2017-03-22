市场热谈：加拿大境外收购创纪录 国际投行占到咨询业务上风

资料图片：摩根士丹利、巴克莱、美银、高盛、花旗、摩根大通和瑞士信贷的企业标识拼图。

路透多伦多3月21日 - 加拿大企业和养老基金大举海外收购的热潮帮助国际性银行赢得更多并购咨询业务，也促使一度风光的国内投行下力气拓展国际业务。

去年加拿大境外并购金额达到创纪录的1,280亿美元。银行家们预计，这股趋势还将延续，加拿大国内经济成长迟滞且市场高度集中，因此国内并购吸引力不大。

安桥(Enbridge)(ENB.TO)去年宣布以280亿美元收购美国Spectra，是加拿大公司历来最大一桩境外收购案。

根据汤森路透数据，过去三年中有两年，国际投行在排名前五的并购案中抢到四宗业务。据Freeman & Co的预估，国际投行2016年并购咨询费比重由五年前的35%攀升到47%。

摩根士丹利(MS.N)、美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)和摩根大通(JPM.N)位居2016年并购业务前五名，一改10年前由国内银行一统天下的局面。

“曾经有一段时期，全球性银行不寻常地占据了加拿大并购谘询的前三甲，因为此间的并购案主要是加拿大国内交易。”摩根士丹利加拿大最高主管Dougal Macdonald表示，“现如今，如果银行因为跨国交易量的缘故而无法占据前排，那才叫不寻常。”

过去三年，全球投资银行年年占据并购排行榜的榜首，结束加拿大皇家银行、满地可银行(BMO.TO)与加拿大帝国商业银行(CIBC)等加拿大投行的九年连霸地位。加拿大皇家银行在过去20年里曾六度站上榜首。

Macdonald也表示，国际银行得益于对标的企业有更深入的了解、在当地有人员配置、清楚当地法规，而且熟稔以当地货币提供收购融资。

摩根大通与高盛公司(GS.N)分别在2015与2014年站上并购谘询榜首。

股价节节攀升令加拿大企业进行海外并购交易的意愿上升。

“考量到许多加拿大企业拥有雄厚资金、方便以低成本举债、以及对其行业及前景感到更具信心等事实，并购显然又回到了2017年的考量范围之内，”巴克莱加拿大并购业务主管Trond Lossius表示。

**主场优势**

在此同时，加拿大银行业者打算把握与加拿大客户拥有深度往来关系的优势，纷纷拓展全球市场，并强化部分领域的业务。

“我们正在多管齐下，以把握这波趋势，”加拿大帝国商业银行(CIBC)并购业务主管Mike Boyd表示。他指出，过去一年，CIBC增聘投资银行业务人员，以提供养老基金及私募股权客户服务。

RBC和BMO近期扩张之后，其在美国的投资银行业务员工比在加拿大的多。TD(TD.TO)也扩大了旗下美国资本市场部门。

Freeman & Co主管Jeffrey Nassof表示，BMO去年收购美国并购顾问业者Greene Holcomb Fisher等举动，可以协助加拿大银行业者建立利基。

“跨境并购领域属于尚待继续开发的市场，”Nassof称，“兼具全球能力及加拿大国内中级市场业务覆盖的企业并不多。”

加拿大退休基金在全球最大交易促成者之列，他们在想方设法让资金运行起来。加拿大养老基金(CPPIB)在2016年买入嘉能可(GLEN.L)旗下农业部门40%股权，2015年以120亿美元买下通用金融(奇异资融,GE Capital)私募股权贷款业务。

“对他们来说，大规模资本部署的机会确实都在境外，”满地可银行资本市场加拿大并购业务主管John Armstrong称，“我认为这种情况短期内不会改变。”

加拿大的银行押注能源及矿业交易的回升对他们有利，他们在这些领域向来有着不俗表现。

“能源业在很大程度上已经回稳，现在大家都冀望该行业能再度增长，”加拿大皇家银行的加拿大并购业务联席主管Peter Buzzi称，“我们对能源业并购的前景相当乐观。”

加拿大并购排行榜及顾问费用图表：tmsnrt.rs/2mR7KVc (完)