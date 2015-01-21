加拿大央行意外宣布降息并下调成长和通胀预期

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透渥太华1月21日 - 加拿大央行周三意外宣布降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀造成的影响，并努力防止楼市脆弱可能导致的金融动荡。
加拿大央行宣布将指标利率从1%降至0.75%，结束了自1950年代以来持续时间最长的利率稳定期。央行自2010年9月以来一直将利率保持在1%不变。央行还大幅下调了未来一年的通胀和成长预估。
“毫无疑问，油价骤降将在2015年和今后数年对加拿大经济造成负面影响，”央行在季度货币政策报告中称。
央行表示，家庭债务失衡的水平仍然高企，预计短期内将小幅增加，央行暗示，需要降息来“防范”金融动荡和通胀回落的风险。
降息可能使多伦多等地区炙手可热的楼市进一步升温，但央行此举暗示，更担心油价大跌可能引发的房价崩跌。
央行表示，“楼市软着陆仍是最可能出现的情景，”不过，央行补充说，可能出现的家庭债务失衡状况“无序逆转”可能对经济和通胀造成巨大的负面影响。
分析师曾预计央行将下调成长和通胀预期，但预计央行的下一步行动是在今年第四季或明年首季升息。不过，利率互换市场已开始消化央行最早在周三降息的可能性，不过预期机率很低。
加拿大央行预计，2015年GDP成长均值在2.1%，之前预估为2.4%，但上调2016年经济成长预估至2.4%，之前为2.3%。
加拿大央行预计，经济将在2016年底左右达到全产能，较10月报告预计的2016年下半年更晚。
加拿大央行预计首季总体通胀为0.5%，之前预估为1.6%，第二季为0.3%，之前为1.4%，第三季为0.5%，之前为1.5%，第四季为1.2%，之前为1.8%。
加拿大央行预计首季核心通胀在2%，之前预估为1.9%，第二季为1.9%，之前为1.8%，第三季为1.8%，之前为1.7%，第四季为1.9%，之前为1.8%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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