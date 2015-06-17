加拿大石油生产商寻求在65美元的油价附近建立对冲

图为加拿大阿尔伯塔省卡尔加里附近油田的抽油机。 REUTERS/Todd Korol

路透加拿大卡尔加里6月17日 - 加拿大能源生产商放弃了对油价大幅反弹的期望，转而接受油价可能仅小涨数美元的情景，并为此做出相应的对冲保值的准备。

由于原油市场在今年上半年继续萎靡不振，加拿大石油生产商不再积极进行对冲，因担心他们或将仅能以盈亏平衡价位来锁定交易。

但这种情况料将改变。根据卡尔加里的市场消息，美国原油期货CLc1从每桶60美元涨至约65美元的走势，可能引发来自加拿大公司的一波卖盘，这些公司都急于针对油价的二次下跌建立保护仓位。许多这类公司原本从去年末开始就不再热衷于对冲活动，当时油价挫低至每桶近42美元的六年低点。

据卡尔加里的银行业消息人士称，与去年同期相比，加拿大石油生产商的对冲活跃度下降了10-20%。卡尔加里是加拿大的石油之都。

AltaCorp Capital的分析师Jeremy McCrea表示，一些生产商寻求在每桶80加元（65美元）附近建立对冲。他的研究团队所覆盖的石油公司中，有近一半的公司都拥有结构性的对冲政策，选择在必要时增加对冲保护。

一大型银行消息人士表示，至少已有一个客户下单，要求在油价一触及每桶65美元时代为进行交易。另一家银行的一位消息人士则表示，客户目前按兵不动，等待油价接近65美元水平，再为2016年安排对冲。

纽约巴黎银行油品交易主任David Leben表示，部分生产商甚至预期每桶70-80美元左右的更高价位水平。

不过这样的策略有其风险。全球原油供应仍然充裕，万一需求遇挫，油价可能再度走跌，生产商可能还来不及避险就受到打击。

“加拿大部分大型生产商的立场是，在油价达到更高的水平之前，不会有任何举动，”Leben表示。

自从去年6月油价开始崩跌后，生产商一直不太积极进行对冲避险，以免油价突然回升，让他们错失大量获利。

但油价从5月初以来一直维持在每桶57-62美元区间，许多公司已经接受油价不太可能重返100美元。(完)

(编译 高琦/陈宗琦；审校 张荻/蔡美珍)

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