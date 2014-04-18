加拿大石油企业向中石油出售油砂项目权益

路透阿尔伯塔省卡尔加里4月17日 - 加拿大阿萨巴斯卡石油公司(AthasbascaOil)(ATH.TO)周四表示，其已行使选择权，将多佛油砂项目40%权益出售给合伙公司中石油(601857.SS)，作价13.2亿加元(12亿美元)。之前该项目获得阿尔伯塔政府的最终批准。

阿萨巴斯卡石油公司称，其将根据双方当前协议，将与中国石油子公司拜昂能源(BrionEnergy)合作开发的热能油砂项目权益出售给其中国合作伙伴。中石油现在可以建设多佛项目，该项目油砂沥青日产量最终可能高达25万桶。

“我们今天已经选择出售拜昂能源经营的项目剩余权益，”阿萨巴斯卡执行长SveinungSvarte在一份声明中称。“对于过去四年与拜昂能源合资伙伴的合作，我们感到非常高兴，希望他们的多佛项目开发一切顺利。”

阿萨巴斯卡石油公司预计，交接费用调整后，出售该项目权益可获得12.3亿加元。该公司预计将利用这些收益开发位于阿尔伯塔的其他油砂和轻质原油项目。

阿萨巴斯卡石油股价周四收升0.21加元报8.28加元。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。