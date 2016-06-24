到2030年加拿大石油产量将跳增28% 令输送问题浮现--行业

路透卡尔加里6月23日 - 加拿大石油生产商协会(CAPP)周四表示，未来几年该国丰富石油储藏的产出预计将超过基础建设将原油运往市场的速度。

代表加拿大石油及天然气生产商的CAPP在年度增长预测中预估，到2030年产量将增长28%，至490万桶/日。