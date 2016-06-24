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国际财经 | 2016年 6月 24日 星期五 09:13 BJT

到2030年加拿大石油产量将跳增28% 令输送问题浮现--行业

路透卡尔加里6月23日 - 加拿大石油生产商协会(CAPP)周四表示，未来几年该国丰富石油储藏的产出预计将超过基础建设将原油运往市场的速度。

代表加拿大石油及天然气生产商的CAPP在年度增长预测中预估，到2030年产量将增长28%，至490万桶/日。

这低于先前的预估，一年前CAPP预估到2030年产量将增长至530万桶/日。两年来国际油价重挫打击到加拿大石油企业，使他们纷纷削减资本支出。

CAPP指出，加拿大油管网络输运能力约为400万桶/日，相当接近2015年平均398万桶/日的供应量。(完)

(编译 张若琪 审校　戴素萍)

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