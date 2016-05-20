加拿大油砂地区救火工作取得进展

路透卡尔加里5月19日 - 加拿大阿尔伯塔省北部麦克默里堡地区的救火工作周四取得进展，风向改变使得野火远离居民区和油砂设施。

过火面积从周三的483,000公顷上升至505,000公顷(120万英亩)。周四野火烧到毗邻的萨斯喀彻温省境内。但阿尔伯塔消防部门负责人Chad Morrison表示，气温下降和降雨将有助于控制火情。

“今天早上我们看到了一些降雨，这真的给我们的消防工作带来帮助，”他说。

Morrison说，过火面积相当于去年整个防火季的总和。(完)