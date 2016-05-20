加拿大油砂地区救火工作取得进展

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透卡尔加里5月19日 - 加拿大阿尔伯塔省北部麦克默里堡地区的救火工作周四取得进展，风向改变使得野火远离居民区和油砂设施。
过火面积从周三的483,000公顷上升至505,000公顷(120万英亩)。周四野火烧到毗邻的萨斯喀彻温省境内。但阿尔伯塔消防部门负责人Chad Morrison表示，气温下降和降雨将有助于控制火情。
“今天早上我们看到了一些降雨，这真的给我们的消防工作带来帮助，”他说。
Morrison说，过火面积相当于去年整个防火季的总和。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。