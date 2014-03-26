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中国财经 | 2014年 3月 26日 星期三 11:49 BJT

加拿大退休基金携手万科进军中国地产市场

路透多伦多3月25日 - 加拿大退休金计划投资局(The Canada Pension Plan InvestmentBoard，CPPIB)周二表示，其将通过与中国万科集团(000002.SZ)新成立的一家合资企业在中国房地产市场投资2.5亿美元。万科是中国最大的住宅地产开发商。

CPPIB经理表示，上述合资企业将侧重于在中国大城市新的住宅地产开发项目，首笔投资在山东省青岛市。

CPPIB称其要把握中国居民收入增加和经济基本面强劲的时机。这些因素会大幅提升中等收入家庭的住房需求。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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