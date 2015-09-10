加拿大央行维持利率不变 一段时期内料将按兵不动

路透渥太华9月9日 - 加拿大央行周三将指标利率维持在0.5%不变，称之前的两次降息对经济仍然有刺激作用，加拿大经济受到稳健的本国家庭支出和坚实的美国经济复苏的支撑。

加拿大央行还对海外的不确定性和资源行业依然面临的困难作出一些警示，但市场迅速将这份声明解读为央行未来降息的可能性下降。

“这似乎是说，他们对风险评估的均衡性感到十分放心，因此我认为加拿大央行在一段时间内可以按兵不动，”多伦多道明银行首席加拿大宏观经济策略师David Tulk说。

加拿大央行在1月和7月两次降息，因油价大跌导致企业投资大幅减少，特别是在石油行业。

央行周三指出，资源行业持续“调整以适应石油和其他商品价格的下跌，对其他经济领域也带来了压力。”调整是复杂的，可能需要一段时间。

央行还表示，中国和其他新兴市场经济增长前景越来越不确定，令全球经济复苏步伐的疑虑也增强。

但该央行称，加元疲势正帮助吸收大宗商品价格下跌带来的部分影响并促进经济调整，对汇率敏感的出口业重新获得动能。

该央行还称，整体出口形势仍存在不确定性；这点引起了满地可银行(Bank of Montreal)首席分析师Doug Porter的注意。

“我认为这里的潜台词是谨慎，”他说，“尽管之前他们对出口形势看法乐观，且实际贸易数据连续两个月都挺不错。”

市场之前本就预期加拿大央行本次将维持利率不变，尤其在数据显示6月经济结束此前五个月的萎缩后大幅增长，且就业成长和贸易表现稳健后，更是认为央行将维持利率不变。

交易商认为10月降息的机率从此前的32%降至19%，市场预计2016年4月降息的机率仍为46%。

利率决定公布后，加元兑美元涨至当日高位1.3155加元，或0.7602美元，决定公布前分别报1.3248加元或0.7548美元。

加拿大的低利率促成了楼市的火爆，但央行声明没有提及此事，只是说“金融稳定面临的风险演变情况符合预期”。(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 张荻/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。