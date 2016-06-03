加拿大总理特鲁多推动大麻合法化 但称自己不会再吸

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透加拿大温尼伯6月2日（记者 Rod Nickel） - 曾承认吸过大麻的加拿大总理特鲁多周四称，即使加拿大政府实现了大麻合法化，他也不打算再吸大麻。
“我想我不会吸了。我不是那种有吸毒史的人。”特鲁多说道，“我在惠斯勒（不列颠哥伦比亚省）住过几年，身边有不少这样的朋友，但我不这样。”
44岁的特鲁多表示，他饮酒和喝咖啡也不多。
在加拿大可以凭医生处方使用医用大麻，但吸大麻作为消遣仍为非法。加拿大政府表示，将于2017年通过立法使得消遣性使用大麻合法化。
特鲁多表示，他想要改变立法的原因有两点：一是通过加强对销售点的管控，约束青少年滥用大麻；二是剥夺犯罪组织的收入。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。