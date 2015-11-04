加拿大新总理特鲁多周三将宣誓就职

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透渥太华11月4日（记者 Randall Palmer/David Ljunggren） - 加拿大自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）周三将宣誓就职，成为加拿大第23任总理。他将减少内阁成员，且男女阁员数量相同，这引发了一些质疑。
特鲁多现年43岁，是加拿大第二年轻的总理，这也是加拿大首次出现前总理之子担任总理的情况。
他的就职将结束前总理哈珀领导的保守党长达十年的执政。保守党成为在野党，正在寻找新的领袖。
一名自由党消息人士匿名表示，特鲁多内阁成员将在30人左右或者更少。新内阁成员的身份将在特鲁多宣誓就职时公布。
特鲁多曾表示，领导层的男女性部长数量将相同；这将是加拿大首次。
一些批评人士已经对此提出质疑，称自由党在本次议会选举中胜选的男女议员分别为134人和50人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。