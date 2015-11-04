加拿大新总理特鲁多周三将宣誓就职

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路透渥太华11月4日（记者 Randall Palmer/David Ljunggren） - 加拿大自由党领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）周三将宣誓就职，成为加拿大第23任总理。他将减少内阁成员，且男女阁员数量相同，这引发了一些质疑。

特鲁多现年43岁，是加拿大第二年轻的总理，这也是加拿大首次出现前总理之子担任总理的情况。

他的就职将结束前总理哈珀领导的保守党长达十年的执政。保守党成为在野党，正在寻找新的领袖。

一名自由党消息人士匿名表示，特鲁多内阁成员将在30人左右或者更少。新内阁成员的身份将在特鲁多宣誓就职时公布。

特鲁多曾表示，领导层的男女性部长数量将相同；这将是加拿大首次。

一些批评人士已经对此提出质疑，称自由党在本次议会选举中胜选的男女议员分别为134人和50人。(完)