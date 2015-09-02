综述：加拿大经济第二季陷入温和衰退 受油价下挫拖累

图为加拿大阿尔伯塔省一处油田的管线。 REUTERS/Todd Korol

路透渥太华9月1日 - 加拿大经济第二季再次萎缩，自金融危机以来首次出现衰退，因油价下挫促使企业削减投资。

周二公布的数据确认第二季出现温和衰退，将对10月19日大选产生不小的影响，对寻求第四次连任的保守派总理哈珀构成挑战。

但加拿大经济在6月加速增长，这是六个月来首次，表明衰退将是暂时现象。

哈珀迅速在竞选活动中淡化了衰退的影响，指出6月数据上升向好。他表示，“加拿大经济回到了正轨。”

但反对党新民主党和自由党的政客称，数据证明哈珀的经济政策失败。

多数分析师认为，6月增长0.5%，为加拿大经济在第三季有良好的表现打下了基础。

多伦多道明银行分析师Derek Burleton称，“虽然陷入了技术性衰退，但加拿大经济看似正在回升，第三季在强劲反弹。”

数据公布后，加元兑美元一度上涨，但之后随着油价下跌而下滑。

加拿大上次出现经济衰退是在2008-09年，当美国楼市大跌引发全球信贷危机。

加拿大月度GDP图表：link.reuters.com/jev87s

加拿大经济状况一览表：here

这次加拿大主要是受原油价格大跌影响，疲弱表现集中在能源相关行业。阿尔伯塔省(Alberta)和萨斯喀彻温省(Saskatchewan)等出口石油省份受创犹重。

加拿大统计局称，第二季国内生产总值(GDP)环比年率萎缩0.5%。数据虽然优于预估，不过修正数据显示，第一季萎缩幅度超过初值。

连续两季萎缩往往被认为是出现衰退。但一些分析师认为，衰退的这一定义太狭隘。

他们指出，6.8%的失业率仍相对温和，而且除阿尔伯塔省外的楼市以及零售销售都相当强劲。

尽管石油和其他自然资源的价格自6月来下跌，但一些人预期，加拿大非大宗商品类出口将受益于美国经济好转。美国第二季经济环比年率成长3.7%。(完)

(编译 张荻/李爽 审校 杜明霞)

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