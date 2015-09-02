综述：加拿大经济第二季陷入温和衰退 受油价下挫拖累

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透渥太华9月1日 - 加拿大经济第二季再次萎缩，自金融危机以来首次出现衰退，因油价下挫促使企业削减投资。
周二公布的数据确认第二季出现温和衰退，将对10月19日大选产生不小的影响，对寻求第四次连任的保守派总理哈珀构成挑战。
但加拿大经济在6月加速增长，这是六个月来首次，表明衰退将是暂时现象。
哈珀迅速在竞选活动中淡化了衰退的影响，指出6月数据上升向好。他表示，“加拿大经济回到了正轨。”
但反对党新民主党和自由党的政客称，数据证明哈珀的经济政策失败。
多数分析师认为，6月增长0.5%，为加拿大经济在第三季有良好的表现打下了基础。
多伦多道明银行分析师Derek Burleton称，“虽然陷入了技术性衰退，但加拿大经济看似正在回升，第三季在强劲反弹。”
数据公布后，加元兑美元一度上涨，但之后随着油价下跌而下滑。
加拿大上次出现经济衰退是在2008-09年，当美国楼市大跌引发全球信贷危机。
加拿大月度GDP图表：link.reuters.com/jev87s
加拿大经济状况一览表：here
这次加拿大主要是受原油价格大跌影响，疲弱表现集中在能源相关行业。阿尔伯塔省(Alberta)和萨斯喀彻温省(Saskatchewan)等出口石油省份受创犹重。
加拿大统计局称，第二季国内生产总值(GDP)环比年率萎缩0.5%。数据虽然优于预估，不过修正数据显示，第一季萎缩幅度超过初值。
连续两季萎缩往往被认为是出现衰退。但一些分析师认为，衰退的这一定义太狭隘。
他们指出，6.8%的失业率仍相对温和，而且除阿尔伯塔省外的楼市以及零售销售都相当强劲。
尽管石油和其他自然资源的价格自6月来下跌，但一些人预期，加拿大非大宗商品类出口将受益于美国经济好转。美国第二季经济环比年率成长3.7%。(完)
(编译 张荻/李爽 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。