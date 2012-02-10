分析：温哥华房价高位回调 中国买家出手谨慎

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
路透温哥华2月9日电（记者 Nicole Mordant）---从中国大陆移居温哥华六年的程序员Emily Yao去年10月出价购买当地一个三室公寓未果，不免感到失望。
一个月後，该公寓仍未出售，她这次出资55万加元（55万美元）买下，比一个月前节省了9,000加元。
这是温哥华房地产市场的真实写照。从前的竞相出价、抢购和高於市场的出价现象已经不复存在。
“去年10月以後，市场成了死水一潭。”长期从事地产经纪业务的Pam Allen表示。
导致市场发生逆转的原因是，市场预期加拿大超低的抵押贷款利率将维持在低位，因此不需要急於买房。
同时，长期支撑温哥华房地产市场的中国投资者也放慢了脚步，因为中国国内的房地产调控政策意味着他们的现金流减少。
不过，随着来自中国和其他地方的移民继续涌入，大多数专家预期温哥华房价将小幅走低而非暴跌。温哥华经常被评为全球最宜居城市之一。
城市发展咨询公司Demographia上月发布的报告称，温哥华平均房价为收入的10.6倍，列全球第二，香港以12.6倍排名第一。
加拿大房地产协会的数据显示，去年12月温哥华住宅均价734,766加元，比加拿大全国均价358,480加元高出一倍还多。
过去10年里，加拿大房地产市场表现坚韧，仅在2008年左右出现回落。温哥华房地产市场在过去10年中的七年里表现优於该国其他地区。
2006年温哥华房价大涨19.8%并触顶，2009年房价下跌，不过2010年和2011年房价都以两位数回升。
但月度环比数据显示，在去年6月至12月的七个月里，有五个月房价出现环比下降，11月和12月房价跌幅都超过了5%。
尽管泡沫之说由来已久，专家认为温哥华房地产市场不会像美国那样出现暴跌。
抵押贷款利率接近纪录低位，仅略高於3%，但是加拿大借贷规定更加严格，次级债市场规模较小。因通胀表现温和，且经济从衰退中复苏迟缓，未来几年利率料维持低位。
“我觉得温哥华房价将继续下跌，但不知道会跌多少。温哥华房价看起来应该出现调整，但我们认为调整幅度不会很深。”加拿大蒙特利尔银行资深分析师Sal Guatieri表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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