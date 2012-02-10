分析：温哥华房价高位回调 中国买家出手谨慎

路透温哥华2月9日电（记者 Nicole Mordant）---从中国大陆移居温哥华六年的程序员Emily Yao去年10月出价购买当地一个三室公寓未果，不免感到失望。

一个月後，该公寓仍未出售，她这次出资55万加元（55万美元）买下，比一个月前节省了9,000加元。

这是温哥华房地产市场的真实写照。从前的竞相出价、抢购和高於市场的出价现象已经不复存在。

“去年10月以後，市场成了死水一潭。”长期从事地产经纪业务的Pam Allen表示。

导致市场发生逆转的原因是，市场预期加拿大超低的抵押贷款利率将维持在低位，因此不需要急於买房。

同时，长期支撑温哥华房地产市场的中国投资者也放慢了脚步，因为中国国内的房地产调控政策意味着他们的现金流减少。

不过，随着来自中国和其他地方的移民继续涌入，大多数专家预期温哥华房价将小幅走低而非暴跌。温哥华经常被评为全球最宜居城市之一。

城市发展咨询公司Demographia上月发布的报告称，温哥华平均房价为收入的10.6倍，列全球第二，香港以12.6倍排名第一。

加拿大房地产协会的数据显示，去年12月温哥华住宅均价734,766加元，比加拿大全国均价358,480加元高出一倍还多。

过去10年里，加拿大房地产市场表现坚韧，仅在2008年左右出现回落。温哥华房地产市场在过去10年中的七年里表现优於该国其他地区。

2006年温哥华房价大涨19.8%并触顶，2009年房价下跌，不过2010年和2011年房价都以两位数回升。

但月度环比数据显示，在去年6月至12月的七个月里，有五个月房价出现环比下降，11月和12月房价跌幅都超过了5%。

尽管泡沫之说由来已久，专家认为温哥华房地产市场不会像美国那样出现暴跌。

抵押贷款利率接近纪录低位，仅略高於3%，但是加拿大借贷规定更加严格，次级债市场规模较小。因通胀表现温和，且经济从衰退中复苏迟缓，未来几年利率料维持低位。

“我觉得温哥华房价将继续下跌，但不知道会跌多少。温哥华房价看起来应该出现调整，但我们认为调整幅度不会很深。”加拿大蒙特利尔银行资深分析师Sal Guatieri表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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