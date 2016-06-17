（修正）温哥华九成独立屋价值超过100万加元--研究

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
（最后一段补上漏字。）
路透温哥华6月17日（记者 Julie Gordon）-加拿大西蒙弗雷泽大学城市项目的代理主任Andy Yan研究发现，温哥华超过90%的独立屋价值超过100万加元（772,141美元），该比例远远高于10年前的19%。
研究发现，过去两年的增幅最快，2014年时百万加元级独立屋所占比例为59%，到2016年时已达到91%。
Yan指出，这显示当地的独立屋可能正迅速成为杠杆式、奢侈性的全球商品。
加拿大统计局最新数据显示，温哥华家庭收入中值在2009-2013年间仅增加8.6%，经通胀因素调整后，2016年家庭年收入中值估计约7.7万加元。
Yan指出，这表明普通收入远远够不上购买百万加元级房屋的门槛，肯定有其他因素在推动温哥华房价大涨。
“是全球资金，加上资金成本低廉，加上供应有限。”Yan说道。他指出，这三个因素互相加强，推动进一步投机。
外国投资长期被视为温哥华房价大涨的推手之一，最近一轮主要是来自中国大陆的资金流入。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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