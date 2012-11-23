黑莓10手机将面世 RIM股价飙升

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透多伦多11月22日电---黑莓手机生产商Research In Motion Ltd RIM.TO RIMM.O股价周四在多伦多股市急升17.3%,因市场越加看好RIM即将推出的黑莓10手机(BB10).该产品将与苹果(AAPL.O)iPhone和安卓(Android)智能手机竞争.
National Bank分析师Kris Thompson点燃RIM股价涨势.他将该公司目标价从12美元上调至15美元.Thompson认为,在2013年初推出这款决定其命运的新产品前,该股有更多上升空间.
这是本周RIM收到的第二张信任票.周二Jefferies & Co分析师Peter Misek调高了RIM股票的评级和目标价.这位分析师是最有影响力的RIM评论者之一.RIM在与iPhone以及搭载谷歌(GOOG.O)安卓系统的手机竞争中处境困难.
RIM股价最近连续七个交易日上涨,周四在多伦多证交所升至5月以来最高水准,最终收报12加元.美国股市周四因假期休市.
这是2009年4月以来该股最大百分比涨幅.
Thompson给予RIM股票以"表现优於大盘"的评级.他称之所以提高RIM目标价,部分是由於在推出BB10手机前,"业内正面人气增强."
"新的管理团队努力维持黑莓手机用户群,管理成本和现金,似乎已准备好在2013年2月推出BB10,"他在给客户的报告中称.
本周稍早Misek称,电信运营商对新手机和BB10操作系统的良好反馈,促使其提高RIM评级和目标股价.
RIM希望BB10手机能结束该公司长期低迷的局面.该公司股价曾在2008年升至逾148美元的高位,後来累计跌幅已超过90%.
随着BB10手机推出时间的临近,RIM股价过去两个月累计涨逾90%.
RIM承诺新手机速度更快,线条更加流畅,并有大量应用程序.这些因素对於任何一款新智能手机的成功都是至关重要的.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。