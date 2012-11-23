黑莓10手机将面世 RIM股价飙升

路透多伦多11月22日电---黑莓手机生产商Research In Motion Ltd RIM.TO RIMM.O股价周四在多伦多股市急升17.3%,因市场越加看好RIM即将推出的黑莓10手机(BB10).该产品将与苹果(AAPL.O)iPhone和安卓(Android)智能手机竞争.

National Bank分析师Kris Thompson点燃RIM股价涨势.他将该公司目标价从12美元上调至15美元.Thompson认为,在2013年初推出这款决定其命运的新产品前,该股有更多上升空间.

这是本周RIM收到的第二张信任票.周二Jefferies & Co分析师Peter Misek调高了RIM股票的评级和目标价.这位分析师是最有影响力的RIM评论者之一.RIM在与iPhone以及搭载谷歌(GOOG.O)安卓系统的手机竞争中处境困难.

RIM股价最近连续七个交易日上涨,周四在多伦多证交所升至5月以来最高水准,最终收报12加元.美国股市周四因假期休市.

这是2009年4月以来该股最大百分比涨幅.

Thompson给予RIM股票以"表现优於大盘"的评级.他称之所以提高RIM目标价,部分是由於在推出BB10手机前,"业内正面人气增强."

"新的管理团队努力维持黑莓手机用户群,管理成本和现金,似乎已准备好在2013年2月推出BB10,"他在给客户的报告中称.

本周稍早Misek称,电信运营商对新手机和BB10操作系统的良好反馈,促使其提高RIM评级和目标股价.

RIM希望BB10手机能结束该公司长期低迷的局面.该公司股价曾在2008年升至逾148美元的高位,後来累计跌幅已超过90%.

随着BB10手机推出时间的临近,RIM股价过去两个月累计涨逾90%.

RIM承诺新手机速度更快,线条更加流畅,并有大量应用程序.这些因素对於任何一款新智能手机的成功都是至关重要的.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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