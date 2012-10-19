安赛乐米塔尔拟出售加拿大铁矿石业务少数股权--消息

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透多伦多10月18日电---熟悉内情的消息人士称,全球最大钢品制造商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)正在研究出售其加拿大铁矿石业务少数股权的事宜.
一名消息人士表示,该公司已聘请RBC Capital Markets和高盛协助,这个程序已进行了几个月.消息人士并称,年底前可能会宣布交易.
安赛乐米塔尔是加拿大铁矿石主要出口商之一,产品出口至全世界钢铁市场,其营运占加拿大铁矿石产出约四成.安赛乐米塔尔在魁北克省有两处露天开采矿区,在该省还拥有Port-Cartier工业园区,包括一座球团矿工厂、仓储区和出货的港口设施.
ArcelorMittal Mines Canada的前身是Quebec Cartier Mining Co,该公司年产约1,500万吨铁矿石精矿和逾900万吨氧化铁球团矿.
熟悉内情的消息人士说,此项股权出售激起了许多亚洲钢铁制造商的兴趣.後者希望锁定供应承购(off-take)协议,以确保对制钢过程关键原料的未来供应.
不过欧洲经济情势疲弱,钢铁需求成长在金融危机之後也跟着黯淡,安赛乐米塔尔及其对手不得不重新思考计画.一年多以来,安赛乐米塔尔已经持续削减其在欧洲的产能,即便在这段期间内,铁矿石价格因中国放缓损及需求曾跌至三年低点.
尽管行业前景不佳,但消息人士说,由於世界级铁矿石资产的稀有性,加上有机会参股在政治安全管辖范围内的资产,使得这项交易对潜在买家很有吸引力.
安赛乐米塔尔尚未对此做出回应.
金融时报周四引述消息人士称,安赛乐米塔尔的加拿大业务总价值可能达80亿-100亿美元.
不过其他人士说,从目前的铁矿石价格来看,这个数字过於夸大且不切实际.(完)
--编译 张若琪/李婷仪;审校 孙茉莉
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