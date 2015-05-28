加州三胞胎今年秋季将一起到麻省理工学院读书

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透波士顿5月27日 - 美国加州18岁三胞胎的母亲Karen Thorp周三称，三个孩子今年秋季都将到麻省理工学院上学。
他们的外公Edward Thorp是一名对冲基金经理，也是《击败庄家》一书的作者，该书介绍的是如何在21点游戏中击败赌场。
“我的父亲和我丈夫的父亲一直激励着他们，这两位长者都是科学家，”这位母亲说道。“孩子们很小的时候就对科学非常感兴趣，我要感谢上帝，因为他们的父母都是律师。”
麻省理工学院的发言人确认了该三胞胎将入学。
这位母亲表示，三胞胎有很多相同的爱好，比如都会弹钢琴，都是跆拳道黑带二段。但他们的学业兴趣并不相同，Claire专注于生物，Edward专注于数学和理论物理，而Christopher喜欢电气工程。
这位母亲还表示，三胞胎不打算一起住。
“他们对前往东海岸非常兴奋。他们会很好地彼此帮助。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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