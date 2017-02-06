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国际财经 | 2017年 2月 6日 星期一 08:16 BJT

加拿大哈得逊湾洽谈收购美国梅西百货--消息

路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)(HBC.TO)已向梅西百货(M.N)提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。

哈得逊湾若要完成收购梅西，将面临融资及营运层面的重大挑战，但它将能够运用在美国的既有据点，节省行政支出，同时获得更大的与供应商议价的能力。

梅西百货股价周五收高6.4%，至32.69美元。哈得逊湾升至10.39加元。

消息人士之一称，双方洽商处于初步阶段。由于这项谈判属机密性质，消息人士要求匿名。哈得逊湾称不评论传闻或臆测，梅西百货不予置评。

自2015年以来，梅西百货持续遭到维权股东Starboard Value LP施压，要求将旗下房地产与零售业务分割，以善用房地产资产。Starboard估计，梅西的房地产资产价值210亿美元。

截至去年9月底，Starboard在梅西持股约1%，为梅西第15大股东。

梅西百货在美国约有900家分店。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)

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