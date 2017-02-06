加拿大哈得逊湾洽谈收购美国梅西百货--消息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)(HBC.TO)已向梅西百货(M.N)提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。
哈得逊湾若要完成收购梅西，将面临融资及营运层面的重大挑战，但它将能够运用在美国的既有据点，节省行政支出，同时获得更大的与供应商议价的能力。
梅西百货股价周五收高6.4%，至32.69美元。哈得逊湾升至10.39加元。
消息人士之一称，双方洽商处于初步阶段。由于这项谈判属机密性质，消息人士要求匿名。哈得逊湾称不评论传闻或臆测，梅西百货不予置评。
自2015年以来，梅西百货持续遭到维权股东Starboard Value LP施压，要求将旗下房地产与零售业务分割，以善用房地产资产。Starboard估计，梅西的房地产资产价值210亿美元。
截至去年9月底，Starboard在梅西持股约1%，为梅西第15大股东。
梅西百货在美国约有900家分店。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”