加拿大财长预期将与美墨举行联合贸易谈判

路透伦敦11月15日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周二表示，该国旨在与美国和墨西哥就贸易协议举行联合谈判。美国总统当选人特朗普曾扬言要撕毁协议。

“我们和美国与墨西哥的关系成功与否有很大的利害关系：我们的供应链彼此交错，随着过去20年的推进，我们已发展成为一个非常成功的经济单位，”摩尔诺在伦敦政经学院表示。

“我们将与美国合作，而这将与美国任何的政府着手进行，才能发挥该关系的好处，”他表示。“我们预期墨西哥亦将参与讨论。”

墨西哥、美国和加拿大于1994年根据北美自由贸易协定(NAFTA)展开贸易。特朗普曾扬言要撕毁或重新协商NAFTA，以便从墨西哥和加拿大取得“更好的协议”。

出口占加加拿大国内生产总值(GDP)的三分之一左右。其中约有四分之三是和美国的贸易往来，而且许多加拿大企业倚赖于美国的进口。

Export Development Canada的研究预估，如果课征10%关税，对美出口最多将会减少5%。

“通力合作是要做的正确的事，我们将会做出对彼此都有利的决定，”摩尔诺表示。(完)