加拿大财长预期将与美墨举行联合贸易谈判

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月15日 - 加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)周二表示，该国旨在与美国和墨西哥就贸易协议举行联合谈判。美国总统当选人特朗普曾扬言要撕毁协议。
“我们和美国与墨西哥的关系成功与否有很大的利害关系：我们的供应链彼此交错，随着过去20年的推进，我们已发展成为一个非常成功的经济单位，”摩尔诺在伦敦政经学院表示。
“我们将与美国合作，而这将与美国任何的政府着手进行，才能发挥该关系的好处，”他表示。“我们预期墨西哥亦将参与讨论。”
墨西哥、美国和加拿大于1994年根据北美自由贸易协定(NAFTA)展开贸易。特朗普曾扬言要撕毁或重新协商NAFTA，以便从墨西哥和加拿大取得“更好的协议”。
出口占加加拿大国内生产总值(GDP)的三分之一左右。其中约有四分之三是和美国的贸易往来，而且许多加拿大企业倚赖于美国的进口。
Export Development Canada的研究预估，如果课征10%关税，对美出口最多将会减少5%。
“通力合作是要做的正确的事，我们将会做出对彼此都有利的决定，”摩尔诺表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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