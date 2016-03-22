加拿大威朗制药执行长即将去职 维权投资者Ackman加入董事会

路透3月21日 - 加拿大制药商威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.TO)(VRX.N) 周一表示，执行长即将去职，亿万富翁投资者William Ackman将加入董事会；威朗目前正试图解决会计问题并拯救业务。

威朗制药因定价与分销操作问题引发密切检视，包括受到国会与多个政府机关的调查。该公司市值因此已蒸发近90%。

威朗将问题归咎于财务高层在会计方面的“不当行为”。

威朗周一在美股一度劲扬17%。

在执行长Michael Pearson结束两个月的病假返回岗位仅三周之后，威朗表示Pearson将去职。另外，Pershing Square资本管理公司的Ackman将加入董事会，这是威朗两周来为这家维权投资公司提供的第二个董事会席位。截至3月8日，该公司持有威朗6.3%股权。

另外，一个董事委员会表示，对威朗制药与药房运营商Philidor Rx Services交易进行的为期五个月的调查发现，追溯到2014年12月就存在广泛的会计问题。威朗制药称，该委员会的工作仍在进行当中。

委员会还追查到了前财务长Howard Schiller，他在Pearson休假时曾担任临时执行长，并且现在仍在董事会。

威朗制药表示，Schiller以及企业控制者的“不当行为”在一定程度上导致财务报表错误，因为他们向审计人员和董事委员会提供的收入确认相关信息不准确。

威朗制药周一承诺在4月29日或之前提交年报；该公司错过上周的最后期限后，令其300亿美元债务中的部分债务面临违约风险。

上周，该公司股价遭腰斩，投资者质疑其是否能够管理经历一系列并购而堆积起来的债务负担。自去年8月以来，公司市值已经蒸发掉800亿美元。(完)