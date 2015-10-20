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时事要闻 | 2015年 10月 20日 星期二 12:49 BJT

加拿大保守党在大选中败给自由党 哈珀将辞职

路透多伦多10月19日 - 加拿大保守党在一份声明中称，总理哈珀将辞去该党领袖职务，此前在周一的大选中，保守党败给自由党。

保守党称将通过领导遴选程序任命过渡领袖。哈珀任加拿大总理已接近10年。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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