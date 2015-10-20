焦点：加拿大新政府上台带来不确定性 加元及能源股料承压

路透渥太华10月20日 - 加拿大近10年来首次选出自由党政府，在投资人保守看待自由党及年青总理之际，加元及能源股周二料将承压。

加拿大自由党党魁特鲁多(Justin Trudeau)在选战中后来居上，周一拿下令人惊艳的胜选成绩，以远远超过民调预测的差距，击败原本执政的保守党。

虽然自由党拿下多数席位的表现，消除了一些少数政府可能引发的不确定性，但分析师表示，金融市场将需要一段时间适应新政府。

“保守党已经执政九年，因此大体而言...加拿大及国际投资圈都知道可以预期保守党政府会怎么作，”Cambridge Global Payments资深市场分析师Scott Smith指出。

新政府上台的可能性，周一打压加元走势。加元兑美元在海外市场交易延续跌势，触及1.3048加元，或0.7664美元。

新政府上台的最大改变之一，就是自由党计划持续三年维持100亿加元预算赤字，以扩大基础建设支出，提振经济。相较之下，保守党主张维持平衡预算。

Smith表示，“对特鲁多能否在赤字环境下有效地管控经济，并在任期第四年重新实现预算平衡仍有疑问。”

即便如此，政府公债价格几无变动。

SNC Lavalin(SNC.TO)等基建股可能会得到支出计划的提振，但有人则谨慎地认为，自由党获胜已经在“股价上得到了反映”。

能源股可能承压，因市场需要明确特鲁多的政策立场。特鲁多反对通往太平洋沿岸的Northern Gateway输油管道项目，但支持通往美国的Keystone XL输油管道。

Avenue Investment Management投资组合经理人Bryden Teich称，“从保守党换成自由党执政，对能源行业未必就是个负面消息，但这的确增添了不确定性，因自由党对自己的能源计划总是优柔寡断。”

然而分析师称，市场即便下跌，幅度也不会太大。

StennerZohny Investment Partners+ of Richardson GMP Ltd.投资组合经理人Youssef Zohny称，“金融市场将给多数派政府一个机会，但市场将密切关注他们对政策是否有剧烈的改变。”(完)