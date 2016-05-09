焦点：加拿大野火燎原 原油供应疑虑挑旺油价涨势

路透纽约5月9日 - 原油生产商及炼油业者周一准备迎接加拿大野火造成的供应限制，这场火灾已经造成加拿大半数油砂产能停摆，并迫使BP等大型原油业者发出警告，声称他们有部份合约恐将无法履行。

不过周日气温略微下降、有些微降雨、再加上风势有利，这都有助于避免火场进一步扩大；这起大火在阿尔伯塔省主要油砂产地--麦克默里堡(Fort McMurray)附近肆虐，当地能源业者持续推动预防性停产，带动原油期货亚洲盘初上涨2%

挪威国家石油公司(STL.OL)及赫斯基能源(Husky Energy)(HSE.TO) 是最新宣布进行预防性停产的业者，在这之前他们就已经降低当地设备的产出。除了这两家公司之外，还有11家生产业者及三家输油管运营商已经宣布削减生产活动；这场蔓延一周之久的大火已经迫使超过100万桶/日的产能停摆。

官员们表示，这场大火也让中国海油(0883.HK)旗下尼克森(Nexen)位于阿尔伯塔省Long Lake的设备受到轻微损伤。这是这场危机开始以来宣布旗下能源资产受创的业者。

周一亚洲盘中原油价格大涨2%，布兰特原油LCOc1上涨至每桶46美元上方，美国原油期货CLc1则是在45美元上方盘旋。原油价格在第一季跌至约每桶27美元的12年低点之后，油价已经上涨约75%，受助于美国产出减少、利比亚及美国供应意外受限、以及美元贬值等等。

“我不知道油价是否能够重返每桶80美元，但达到并站上50美元看来还是可能的。”Frost & Sullivan的油气开发业务主管Carl Larry说道。

受产出削减的影响，加拿大原油期货在上周涨至数月高位。

“市场有可能会反应过度，”WTRG Economics的分析师Jim Williams说道，“我担心的是如果将大部分加拿大重质油输送至美国的装置受损...那麻烦就大了。”

周五，与赫斯基能源合作在加拿大采油的BP (BP.L)、加拿大最大的石油生产商Suncor Energy (SU.TO)和美国炼油商Phillips 66 (PSX.N)都发布了“不可抗力”的事件警告。

一旦宣布不可抗力，即表明无法预料的事件导致合同方无法履约。在此事件中，意味着一些加拿大原油生产合约无法履行。

美国每日进口约350万桶加拿大原油，对于从俄亥俄州到达科他州的美国中西部地区的炼厂而言，加拿大原油尤为重要。

全球石油供应仍然供过于求，估计过剩约150万桶/日。

美国石油库存处于纪录高位，以及加拿大西部储油提供充足供应，应该也将抵消大火造成的部分损失。但如果油砂长时间断供，则将破坏产油商和贸易商的合同及订单。加拿大的石油储量位居世界第三。

根据监测加拿大西部关键石油存储终端(包括在埃德蒙顿和哈迪斯蒂的主要位置)的Genscape，截至4月底，这些终端的总库存规模为2,650万桶，相当于不到当前停工区域一个月的产量。

“我们将看到这会影响供需，不一定是立刻，但会在未来几个月显现，”纽约Clipper Data负责追踪原油船货的Matt Smith称，“如此规模的停产，将对油市带来利好影响。”(完)