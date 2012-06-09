潘功胜辞任中国农行职务 出任人行副行长

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透上海6月9日电---据中国央行网站显示,原中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长潘功胜已正式出任中国央行副行长一职.原银监会纪委书记王华庆也已调任央行纪委书记.
据央行网站"行领导"页面介绍,潘功胜自6月起开始担任中国人民银行党委委员、副行长.
农行周五刚公告,根据国家金融工作需要,该行执行董事、副行长潘功胜辞任,即日生效.此前即有媒体报导,其将调任央行副行长.
央行页面同时显示,原银监会纪委书记王华庆也自5月开始接任央行纪委书记一职.而此前担任这一职位的王洪章已於1月调任建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长.(完)
参看详情,请点选中国央行网站(here)
--发稿 林高丽; 审校 黄凯
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