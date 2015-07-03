空客将协助中国进军机舱设备市场

空客将帮助中国进军飞机座位和空中厨房市场，以缓解机舱设备供应短缺和延误对全球飞机生产的影响。空客、波音和巴西航空工业等多家飞机制造商，最近一年多苦于飞机座位和空中厨房供应延迟的窘境。空客人士认为，机舱设备的供应商太少，跟不上飞机生产迅猛增长的势头，需要新的供应商。路透