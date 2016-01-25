焦点：面对加元大跌 加拿大央行可能不再挑头刺激经济

图为百元面值的加拿大元纸币。 REUTERS/Mark Blinch

路透渥太华1月22日 - 加拿大央行因担心加元大跌而按兵不动，令一些押注其降息的投资者措手不及，并让人开始质疑其帮助加拿大经济渡过难关的意愿和能力。

加拿大央行总裁波洛兹罕见地令人一窥央行内部的争论，周三表示决策者起初倾向于降息，但称加元贬值和将要推出的财政刺激是央行暂缓行动的原因。

在一些分析师看来，这种情况加上波洛兹对经济前景过于乐观，意味着政策行动空间变得更小，可能让央行在提振经济方面只能发挥辅助作用。

承认加元大跌的负面效应，意味着进一步放松政策的吸引力下降或更为不确定。波洛兹曾多次表示，加元下跌对加拿大出口商和整体经济有利。

这也意味着，现在轮到总理特鲁多(Justin Trudeau)的新政府出手，并靠尚待细化的支出计划来驱散对加拿大经济重陷衰退的忧虑。

“他们承认不能做的更多了，因此财政政策必须牵头，”CIBCCapital Markets资深分析师Benjamin Tal表示。

波洛兹首次承认对于加元跌至12年低点损及消费者的普遍担忧，一些分析师对此表示欢迎。但波洛兹淡然看待全球经济和市场不利因素，令一些分析师不满。

“自从2014年油价开始下滑，加拿大央行就一直称这是暂时的。在我看来，他们正在失去信誉，”Dominion Lending Centres首席分析师Sherry Cooper表示。

“大宗商品市场，尤其是原油市场的这种形势并非是暂时的。这是一场重大转变，是巨大的结构性变革。”

诚然，一些分析师称鉴于隔夜利率已经处于0.5%，进一步降息对于提振经济也起不到什么作用，同时加拿大出口商还未看到加元疲弱带来的全部益处。

**从过渡期到经济停滞？**

加拿大央行曾经指望受到加元贬值和美国强劲支撑的非石油出口，能抵消能源业投资下滑的影响。但是，鉴于能源领域是制造业需求的主要来源，一些分析师警告称可能前路多艰。

“近期的加元下跌有望提振制造业，但我们知道，能源与制造业息息相关，”美银美林北美分析师Emanuella Enenajor表示。

“所以在当前的‘过渡时期’，制造业可能将继续挣扎。这里的重大风险，不是说能源领域的低迷将转化为制造业低迷，而是能源领域低迷将直接转化为经济停滞。”

当谈到央行刺激经济的工具是否已经耗尽时，其发言人提到波洛兹12月的讲话，当时他列举了央行仍可使用的几种非常规工具，包括负利率或资产购买计划。

但有些分析师表示，那些都是应急举措，最好留待真正深陷低迷，比如全球金融危机的时候使用。

自该行周三发布政策声明以来，加元已累计上涨逾3%，市场减少对进一步降息的押注，但认为央行在年中之前降息25个基点的概率仍有80%。(完)